Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşında, nereli? Hıncal Uluç hayatı ve biyografisi

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle rahatsızlanarak, yoğun bakıma kaldırılan duayen gazeteci Hıncal Uluç hakkında

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

Hıncal Uluç 1 Kasım 1939, Kilis doğumlu Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve a Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu yapmaktadır.

Subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması nedeniyle, üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Babası Çaldıran'a tayin olduğunda aile tekrar birleşmiştir. Tayinler nedeniyle ilkokula Bandırma'da başlamış, sonra 1950 yılında Kilis'te bitirmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlamış, geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamlamıştır.

1980 yılına kadar Ankara'da kalan Uluç, İngilizce öğrenme hevesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda tekrar Ankara'ya dönmüştür. Ankara'ya döndükten sonraki sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Demokrat Partiden ayrılan bir grubun kurduğu Hürriyet Partisi, Yenigün adıyla bir yayın organı kurmuş, Uluç, Mehmet Ali Kışlalı desteği ile 17 yaşında, sıkıyönetim gereği altı sayfa çıkan gazetenin spor sayfasını hazırlamaya başlayarak gazeteciliğe adım atmıştır. Oktay Kurtböke, Güneş Tecelli, Başkurt Okaygün, Kurthan Fişek, Güngör Sayarı, Ercan Tan gibi isimlerle beraber çalışan Uluç, 1964 yılında liseden mezun olduktan bir yıl sonra Mamak Muhabere Okulu'nda iki yıl askerlik yapmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Oktay Kurtböke Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni olduğu için Uluç, "Yankı" ile paralel iş yürüterek burada haftada iki gün spor yazıları yazmaya başlamıştır, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi yapmıştır.

1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başlamıştır.

1994 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu topuğundan vurulmuştur. 2004 yılında Antalya Valisi Alaaddin Yüksel hakkında yazdığı yazı nedeniyle, 2008 yılında 1 ay hapis ve 898 TL cezaya çarptırılmıştır.

TV PROGRAMLARI

Bil Bul (TRT)

Aileler Yarışıyor (1975, TRT)

Yaşamdan Dakikalar (2004-2012; TV8, atv, Sky Türk)

Tele Pazar (2008, Kanal 1)

Kırmızı Çizgi (2010-2018, NTV Spor)

90 Dakika (2009, NTV)

Yalanlar ve Ben

Ortaklaşan Bir Sevgi

ALBÜMLERİ

Hıncal Uluç, kendi seçtiği şarkılardan oluşan "Hıncal'ın Seçtikleri" 2008'de, "Hıncal'ın Seçtikleri 2" 2009'da yayınlanmıştır.

ŞARKI SÖZÜ YAZARLIĞI



Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Lale Akat, 1973 yılında Ali Kocatepe'nin kurduğu 1 Numara Plak şirketinden ilk plağını çıkardığında, 45'liğin B yüzünde yer alan Jose Feliciano'nun "Once There Was A Love" adlı şarkısının Türkçe versiyonu "Aşkımızdı O"nun sözlerini yazmıştır. 1985 yılında ise Sezen Aksu ile beraber, Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu düeti olan "Bir Küçük Aşk Masalı" şarkısının söz yazarlığını yapmıştır.