Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hilmi Yarayıcı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hilmi Yarayıcı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hilmi Yarayıcı kimdir? Hilmi Yarayıcı kaç yaşında, nereli? Hilmi Yarayıcı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hilmi Yarayıcı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hilmi Yarayıcı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Hilmi Yarayıcı kimdir? Hilmi Yarayıcı kaç yaşında, nereli? Hilmi Yarayıcı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HİLMİ YARAYICI KİMDİR?

Hilmi Yarayıcı (d. 5 Şubat 1968; Antakya, Hatay), Türk öğretmen, müzisyen ve siyasetçi. Arap kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. 1988-1995 yılları arasında Grup Yorum'la çalıştı. Bu tarihten sonra gruptan ayrılsa da konser ve albüm çalışmalarına destek verdi. Grup Yorum'un efsane solisti olarak bilinir. 1993'te İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. İTÜ Çoksesli Batı Müziği korosunda yer aldı. Konservatuvar öncesinde ve sonrasında opera hocalarından şan dersleri aldı. Albüm çalışmalarının dışında "Seher Vakti" ve "İlk Göz Ağrısı" adlı TV dizilerinin ayrıca "Aşk Yolu" adlı televizyon filminin müziklerini hazırladı. Ayrıca başrollerini Altan Erkekli, Göksel Arsoy ve Nevra Serezli'nin paylaştığı 'Unutulmayanlar' adlı filmin müziklerini yapmıştır. Kasımpaşa Çok Programlı Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak çalışmış ancak Türkiye'deki 2014 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye başkanlığı adaylığından dolayı 16 yıllık görevinden istifa etmiştir. Ancak aday gösterilmemiştir. 25. ve 26. Dönem Hatay milletvekilidir.