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Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli?

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Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin hakkında merak edilenler. Bilgin, kaç yaşında, nereli ve hangi siyasi geçmişe sahip? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası bu yazıda.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sivas Belediye Başkan adayı ise Hilmi Bilgin oldu. Vatandaşlar, Yusuf Alemdar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli?

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

  • 1972'de Alacahan'da doğdu.
  • Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
  • Sivas Barosu Başkanlığı ile Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
  • AK Parti Seçim işleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı.
  • Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evlidir.
  • 2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı oldu.

Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli?Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli?Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Hilmi Bilgin AK Parti Sivas 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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