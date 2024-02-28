Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sivas Belediye Başkan adayı ise Hilmi Bilgin oldu. Vatandaşlar, Yusuf Alemdar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli?

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

1972'de Alacahan'da doğdu.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Sivas Barosu Başkanlığı ile Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

AK Parti Seçim işleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı.

işleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evlidir.

2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı oldu.

Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin