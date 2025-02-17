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Hilal Yelekçi kimdir? Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi kaç yaşında, nereli?

Hilal Yelekçi kimdir? Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi kaç yaşında, nereli?
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Hilal Yelekçi'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi'nin kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Hilal Yelekçi kimdir? Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi kaç yaşında, nereli?

Manifest grubunun dikkat çeken üyelerinden biri olan Hilal Yelekçi, 19 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam eden Hilal, genç yaşına rağmen müzik ve dans alanında önemli başarılara imza atmıştır. Peki, Hilal Yelekçi kimdir? Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HİLAL YELEKÇİ KİMDİR?

Hilal Yelekçi, sahne adıyla "Hilal", dans kariyerine erken yaşlarda başlamış ve özellikle High Heels, Street Jazz, Hip-hop ve K-pop gibi çeşitli dans stillerinde uzmanlaşmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi alırken, dansa olan tutkusunu da sürdürmüştür. Hilal, "Big5 Türkiye" yarışmasında "Pinkeu" mahlasıyla tanınmış ve burada sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Yarışma sürecinde gösterdiği üstün yetenek ve sahne enerjisiyle jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanarak, Manifest grubunun kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Grubun diğer üyeleri Sueda Uluca, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat ile birlikte, Türkiye'nin yeni kız müzik grubu olarak müzik dünyasına adım atmışlardır. Hilal'in dans ve müzik konusundaki yetenekleri, grubun performanslarına dinamizm katmaktadır.

Hilal Yelekçi kimdir? Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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