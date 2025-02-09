Hilal Saraç kimdir? Astrolog Hilal Saraç ne mezunu?

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hilal Saraç, yaptığı açıklama sırasında gözaltına alındığını duyurmuştu. Ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenilen Hilal Saraç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı açıklandı. Kısa süre içerisinde hızla yayılan haber üzerine Hilal Saraç'ın kim olduğu ve neden tutuklandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Hilal Saraç kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…

HİLAL SARAÇ KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğan Hilal Saraç, Capella Astroloji Akademisi'nin kurucusudur ve kendisini "Psikolog-Eğitmen-Astrolog" olarak tanıtmaktadır. Astrolojiye olan ilgisi, aldığı profesyonel danışmanlık sonrası başlamış ve bu alanda kariyer yapmaya karar vermiştir.

Hilal Saraç kimdir

Sosyal medya hesaplarında sıkça astrolojik tahminlerde bulunarak büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Hilal Saraç'ın bankacılık sektöründe de deneyimi bulunmaktadır.

HİLAL SARAÇ NE MEZUNU?

Hilal Saraç'ın hangi üniversiteden mezun olduğuna dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte kendisini psikolog ve eğitmen olarak tanıttığı bilinmektedir. Eğitim aldığı alanla ilgili net bir açıklama yapmasa da Hilal Saraç, kariyerine astroloji ve psikoloji konularında devam ediyor.

Hilal Saraç ne mezunu