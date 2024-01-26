Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi!

Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Daha sonrasında Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Sorusu birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde araştırma konusu haline geldi. Peki, Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi!

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

HİKMET TAŞDEMİR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

"Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" da Mardinli Arif'i ve "Tatar Ramazan" da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü Yeşilçam sanatçısı Hikmet Taşdemir'den acı haber geldi. Taşdemir, 81 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.