''Hierarchy'' dizisinin konusu ne? Hiyerarşi dizisi nereden izlenir? 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hiyerarşi dizisi kore yapımı mı?

"Hierarchy" dizisinin nerede yayınlandığı merak ediliyor. Kore yapımı olan bu dizi esrarengiz bir konuyu ele alıyor. Dizi, okul içindeki hiyerarşiyi ve güç mücadelelerini işliyor. Hierarchy dizisinin konusu ne? Hiyerarşi dizisi nereden izlenir?

HİYERARŞİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Jusin Lisesinde asayiş, %0,01'lik en üst dilimdeki öğrencilerin kontrolündedir. Ancak okula nakille gelen esrarengiz bir öğrenci, onların dokunulmaz dünyasında bir çatlak açar.

DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Roh Jeong-eui,

Lee Chae-min,

Kim Jae-won

HİYERARŞİ NEREDEN İZLENİR?

"Hierarchy" dizisini çeşitli online platformlardan Türkçe altyazılı veya dublajlı olarak izleyebilirsiniz.

HİYERARŞİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (LİNK)