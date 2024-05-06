Hıdırellez gül ağacına dilek nasıl yapılır, saat kaçta gömülür, gül ağacı şart mı?

Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdırıllez gününde gül ağacı ritüelini yapacak kişiler tarafından nasıl yapılacağı araştırılıyor. Dilek dilerken gül ağacı yoksa nasıl dilek dilenir merak konusu oldu. Peki, Hıdırellez gül ağacına dilek nasıl yapılır, saat kaçta gömülür? Hıdırellez gül ağacı olması şart mı? Hıdırellez gül ağacı yoksa ne yapılır? Detaylar haberimizde...

HIDIRELLEZ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ NEDİR?

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Günümüzde de Anadolu'da dilek dilenmiş kâğıdı ağaca asma, ateşten atlama gibi eski Türk ritüelleri devam etmektedir. Yine de Hıdırellez'i tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk Çağ'dan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibarıyla Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan önce Mezopotamya'da Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle "Tammuz" ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEK NAZIL YAZILIR?

Hıdırellez için dilek dilemek için 5 Mayıs günü akşam ezanıyla birlikte gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.