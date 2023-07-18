Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri takvime göre yeni yıl ne zaman 2023?

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HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem (kameri) hicrî takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimi. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile (akşam ezanı) geçilir. Bu zaman dilimi ay takvimi esaslı olduğu için bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an'da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş yapılmaması ile ilgili İslam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır. Şii Müslümanlar tarafından ise Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır. Hz.Ömer'in halifeliği devrinde 17 (Miladi 638) yılında Resûl-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinin resmî takvim başlangıcı olarak kabul edilmesiyle muharrem hicrî yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Hicri yılbaşı bu yıl 19 Temmuz Çarşamba gününe denk gelmektedir.

HİCRİ TAKVİME GÖRE YENİ YIL NE ZAMAN 2023?

Hicri Takvime göre, Hicri Yılbaşı bu yıl 9 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.