Hicri kaçıncı gündeyiz? HİCRİ TAKVİM'e göre 20 Eylül bugün Hicri hangi ay ve ayın kaçı?

Hicri kaçıncı gündeyiz? Miladi Hicri takvim çevirme araştırılıyor. Her gün Hicri kaçıncı gündeyiz yanıtlıyoruz. Peki, bugün Hicri kaçıncı gündeyiz? 20 Eylül 2024 Hicri takvimde hangi gün ve ay merak ediliyordu. Bu yazıda Miladı 20 Eylül Hicri kaç yanıtını bulabilirsiniz. İşte Hicri takvime göre hangi aydayız? Yanıtı yazımızda!

HİCRİ KAÇINCI GÜNDEYİZ?

Bugün Miladi takvime göre 20 Eylül 2024 tarihindeyiz. Hicri takvime göre ise 17 Rebiülevvel 1446 tarihine denk gelmektedir.

Bugün Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 17. günüdür.

HİCRİ HANGİ AYDAYIZ?

Hicri takvime göre şu anda Rebiülevvel ayındayız. Bugün Rebiülevvel ayının 17. günüdür.

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapçada "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

HİCRİ TAKVİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Miladi yılın Hicri yıla çevirimi şu şekilde yapılmaktadır:

Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız1999 - 621 = 1378

(1.sayı) Çıkan sayıyı 33´e bölünüz1378 : 33= 41.75 (=42)

Bölümü 1.çıkan sayı ile toplayınız1378 + 42= 1420