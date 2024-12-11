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HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu?

HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu?
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HGS uygulaması nasıl hacklendi ve HGS'den bildirim gelmiyor soruları gündeme geliyor. HGS uygulaması hacklenmesinin ardından PTT'nin HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar gönderildi. Birçok kullanıcı, bu mesajları sosyal medyada paylaştı. Peki, HGS nasıl hacklendi?

HGS uygulamasını kim hacklendi ve neden hacklendiği merak ediliyor. 11 Aralık HGS uygulaması bildirimleri gelmiyor konusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. HGS nasıl hacklendi? HGS neden hacklendi? Detaylar haberimizdedir…

HGS NASIL HACKLENDİ?

HGS'nin resmi mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar ve kripto para talepleri iletildi. Ptt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde kullanıcılara bu kez de 'kripto varlık' mesaj ve bildirimleri gelmeye başladı. Söz konusu mesaj ve bildirimlerde, "Eğer bu BTC adresine $25,000 göndermezseniz, tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri yer aldı.

HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu?

PTT'DEN AÇIKLAMA VAR

Ptt Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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