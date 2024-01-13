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Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Herkül: Efsane Başlıyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Herkül: Efsane Başlıyor konusu, özeti ve Herkül: Efsane Başlıyor oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Herkül: Efsane Başlıyor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Herkül: Efsane Başlıyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Herkül: Efsane Başlıyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Herkül: Efsane Başlıyor konusu nedir, Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan'da kraliçelerden biri, Zeus un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği vardır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır.

Oyuncular

Kellan Lutz - Herkül

Gaia Weiss - Hebe

Scott Adkins - Amfitriyon

Roxanne McKee - Alkmene

Liam Garrigan - İfiklis

Liam McIntyre - Sotiris

Rade Šerbedzija - Chiron

Johnathon Schaech - Tarak

Luke Newberry - Agamemnon

Jukka Hilden - Creon

Kenneth Cranham - Lucius

Mariah Gale - Kakia

Sarai Givaty - Saphirra

Richard Reid - Okçu

Spencer Wilding - Humbaba

Bashar Rahal - Tabur komutanı

Osman Demir
Osman Demir
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