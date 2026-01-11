Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Konya'da gece evinden ayrılan demans hastası Ziya Erdoğan, saatler sonra Selçuklu'daki dağlık alanda jandarma devriyesi tarafından bulundu. "Ayakkabılarım çamur" diyerek ekip aracına binmekte tereddüt eden Erdoğan, jandarmanın "Bu araba senin" sözleriyle ikna edildi. Yaşlı adam sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Konya kent merkezinde gece saatlerinde evinden ayrılan ve demans hastası olduğu öğrenilen Ziya Erdoğan, saatler sonra Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda devriye görevini yapan jandarma ekiplerince bulundu.
EKİPLER DAĞLIK BÖLGEDE BULDU
Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Selçuklu ilçesi sınırlarındaki dağlık alanda Ziya Erdoğan'ı fark ederek yanına yaklaştı. Yapılan kontrollerde Erdoğan'ın kayıp olduğu ve demans hastası bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
"AYAKKABILARIM ÇAMUR" SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Haber Dairesi'nin haberine göre; Erdoğan'ın jandarma aracına bindirileceği sırada tereddüt yaşadığı, "Ayakkabılarım çamur" diyerek araca binmek istemediği anlar yürek burktu. Jandarmanın "Bu araba senin" diyerek ikna ettiği yaşlı adam ekip aracına bindirildi.
Erdoğan, tedbir amaçlı yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Yakınları yaşlı adamı elini öperek karşıladı.