Haberler

Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu

Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Haber Videosunu İzle
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da gece evinden ayrılan demans hastası Ziya Erdoğan, saatler sonra Selçuklu'daki dağlık alanda jandarma devriyesi tarafından bulundu. "Ayakkabılarım çamur" diyerek ekip aracına binmekte tereddüt eden Erdoğan, jandarmanın "Bu araba senin" sözleriyle ikna edildi. Yaşlı adam sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

  • Demans hastası Ziya Erdoğan, Konya'da evinden ayrıldıktan saatler sonra Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.
  • Ziya Erdoğan, jandarma aracına binmek istemeyerek 'Ayakkabılarım çamur' dedi.
  • Ziya Erdoğan, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Konya kent merkezinde gece saatlerinde evinden ayrılan ve demans hastası olduğu öğrenilen Ziya Erdoğan, saatler sonra Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda devriye görevini yapan jandarma ekiplerince bulundu.

EKİPLER DAĞLIK BÖLGEDE BULDU

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Selçuklu ilçesi sınırlarındaki dağlık alanda Ziya Erdoğan'ı fark ederek yanına yaklaştı. Yapılan kontrollerde Erdoğan'ın kayıp olduğu ve demans hastası bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

"AYAKKABILARIM ÇAMUR" SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Haber Dairesi'nin haberine göre; Erdoğan'ın jandarma aracına bindirileceği sırada tereddüt yaşadığı, "Ayakkabılarım çamur" diyerek araca binmek istemediği anlar yürek burktu. Jandarmanın "Bu araba senin" diyerek ikna ettiği yaşlı adam ekip aracına bindirildi.

Erdoğan, tedbir amaçlı yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Yakınları yaşlı adamı elini öperek karşıladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTurgut erol:

işte dünyada eşi benzeri olmayan Türk jandarması

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Yurdumun güzel insanlarına selam olsun

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Erzine:

Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPoyraz:

Anadolu çocuğu böyle olur

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

İçim yandı, allah sizden razı olsun iyiki varsınız Türk Jandarması

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Bir müjde daha! Kupa zaferi sonrası paraya para demeyecekler
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Bir müjde daha! Kupa zaferi sonrası paraya para demeyecekler