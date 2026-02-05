Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda Yangın: 11 Hükümlü Hastaneye Sevk Edildi

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda depo kısmında çıkan yangın, kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında 11 hükümlü sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22:00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilebilmesi amacıyla, konuyla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamaların dikkate alınması rica olunur" ifadeleri kullanıldı