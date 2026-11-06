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Helin Avşar’ın 8 Yıllık Hayali Gerçek Oluyor: “Şatafatlı Sefalet” Yayın Hayatına Başlıyor!

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Helin Avşar’ın 8 Yıllık Hayali Gerçek Oluyor: “Şatafatlı Sefalet” Yayın Hayatına Başlıyor!
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Helin Avşar’ın senaryosunu sekiz yıldır üzerinde çalıştığı “Şatafatlı Sefalet”, dikey dizi formatıyla dijital dünyada izleyiciyle buluşuyor. İlk bölüm 5 Kasım’da yayınlanıyor.

Helin Avşar, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı özel projesi “Şatafatlı Sefalet” ile dijital yayıncılık dünyasına adım atıyor. Senaryosu Helin Avşar’a ait olan yapım, günümüzün hızla değişen izleme alışkanlıklarına hitap eden dikey dizi formatıyla sosyal medya platformlarında ve YouTube’da yayınlanacak.

Tam sekiz yıllık bir birikimin ürünü olan “Şatafatlı Sefalet”, Helin Avşar’ın yazarlık alanındaki üretimini izleyiciyle buluşturduğu yeni bir proje olarak dikkat çekiyor. Geleneksel dizi anlatısının dışında, dijital platformların dinamiklerine uygun bir formatta hazırlanan yapım, kısa bölümleriyle izleyiciyi kendi dünyasına davet ediyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan projenin ilk bölümü 5 Kasım itibarıyla izleyiciyle buluşacak. “Şatafatlı Sefalet”, sosyal medya ve YouTube üzerinden yayınlanarak dijital izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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