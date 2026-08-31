'Helal para' çıkışıyla ilgili Özel'den açıklama! Muharrem İnce mesaj atmış

Muharrem İnce'nin "Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir." ifadelerine ilişkin de konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum." dedi.

İnce'nin kendisi ile mesaj yoluyla iletişime geçtiğini açıklayan Özgür Özel, İnce'nin "Sayın Genel Başkanım vurgum Memleket Partisi'ni helal parayla kurduğumuza ilişkindi. Size yönelik bir şey yok." dediğini aktardı.

Özgür Özel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Parti Meclisi toplantısı sırasında cep telefonuma mesaj atmış Sayın İnce ve demiş ki "Sayın Genel Başkanım, vurgum Memleket Parti- helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkin." Hani o geçmişte de diyorlardı ya "Beşli çete finanse ediyor Memleket Partisi'ni" falan geçmişte. "Helal parayla kurduğumuzu ve Memleket Partisi maceramıza yönelik. Size yönelik bir şey yok." diye nazik bir mesaj atmış. E şimdi o böyle dedikten sonra ben Muharrem İnce şunu kastetti diyemem.

Önemli bir şey. Belli ki mikrofon uzatıldığında da bu açıklamayı yapacak. Bana da nazik bir dille... Onun dışında kendi tercihi yani CHP'de kalmak kendi tercihi. Bunun dışında yani bizim iktidar hedefimiz var ve iktidarla mücadele etmek ve iktidar olmaya çalışmamız lazım. Zaten bir yandan yargı eliyle parti karıştırılmışken bir başka meşguliyet, bir başka tartışma falan hiç gerek yok yani. Ben önüme bakarım ve bir de böyle şey diye bakarım yani ben normalde. Eski dosttan düşman olmaz ve yani bazen eski dostlar düşmanlaşıyor ona göre bizim yapacak bir şeyimiz yok ama ben o mesajı da öyle açıkladıktan sonra geçer giderim."