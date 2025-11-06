Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü model Heidi Klum (52) ve kızı Leni (21), sosyal medyada tepki çeken pozlara rağmen yeni bir iç çamaşırı çekiminde kamera karşısına geçti.

Anne-kız daha önce verdikleri pozlar nedeniyle "uygunsuz" ve "garip" bulunmuştu. Ancak ikili, eleştirileri umursamadan modellik yapmaya devam ediyor.

İtalyan markası Intimissimi için objektif karşısına geçen Heidi ve Leni, markanın yeni pijama koleksiyonunu tanıttı. Uzun kollu üstler ve pijama altlarıyla verdikleri pozlarda, aralarındaki yakın bağ dikkat çekti.

Bir karede Heidi, gülümseyerek kızının arkasında duruyor, Leni ise ön planda poz veriyordu.

Heidi Klum ilk olarak 2023'te kızıyla birlikte iç çamaşırı çekimi yapmış ve büyük yankı uyandırmıştı. O dönemde Heidi dantelli ten rengi, Leni ise fuşya tonlarında iç çamaşırı giymişti.

Gelen eleştiriler üzerine konuşan Leni, "Birçok kişi anne-kızın böyle poz vermesini garip buluyor. Ama biz bu konuda rahatız. Annemle gurur duyuyorum" dedi.

Heidi Klum da, vücuduyla her zaman barışık olduğunu vurguladı:

"Vücudumdan hiçbir zaman utanmadım. Bahçede güneşlenirken bazen bikini üstü bile giymem. Ben Avrupalıyım, çocuklarım da beni hep böyle tanıdı."

Ünlü model ayrıca, ailelerinin çıplaklığı cinsellik olarak görmediğini söyledi.

Geçtiğimiz ay da yine aynı marka için poz veren anne-kız, bu kez kaşmir kazaklarla kamera karşısına geçti.

Heidi krem rengi, Leni ise kahverengi bir kazak giydi.

Leni, Instagram paylaşımında şu notu yazdı:

"Bu yumuşacık ve rahat @intimissimi kazaklarla yaşıyorum!

Annem @heidiklum ile yeni kampanyamız çok güzel oldu!"

Leni, Heidi'nin İtalyan iş insanı Flavio Briatore'den olan kızı. Ancak Heidi'nin eski eşi Seal, evlilikleri sırasında Leni'yi evlat edinmişti.

Çocukluğunda birçok modellik teklifi alsa da Heidi, kızı küçük yaşta sektöre sokmak istemedi. Leni ancak 2020 yılında modelliğe başladı.

Heidi Klum, bu kararıyla kızını şöhretin baskısından korumak istediğini söylüyor. Ancak artık görünen o ki Leni, annesinin izinden gidiyor ve moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye kararlı.