HAZIRLIKLARA BAŞLANDI: KÜLLİYE'DE İFTAR YAYINI

Güncelleme:
İslam âleminin büyük heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif'in huzur ve bereketi, bu yıl ekranlara taşınıyor. Kanal D, iftar saatlerinin manevi atmosferini "Bir Ramazan Akşamı" programıyla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

CAM STÜDYO KURULUYOR

"Bir Ramazan Akşamı" için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Beştepe Millet Camii avlusuna özel bir cam stüdyo kuruluyor. Ramazana özel tasarlanan bu nostaljik cam stüdyo; kuzine sobası, çaydanlığı, tüplü televizyonu ve kitaplığıyla izleyicilere sıcak bir ev ortamı sunacak. Böylece hem caminin doğal atmosferi hem de geçmişi hatırlatan samimi bir dekor bir arada olacak.

ÖZEL KONU VE KONUKLAR

Canlı yayın, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Program boyunca kültür ve sanat dünyasından konuklar, din adamları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri ramazanın anlam ve önemine dair sohbetler gerçekleştirecek.

TARİHİ CAMİLERE BAĞLANTILAR

Yayın sırasında, ramazan ruhunun yaşatıldığı hem Türkiye hem de dünyadaki önemli merkezlerden canlı bağlantılar yapılacak; iftar coşkusu ekranlara taşınacak. Ayrıca Külliye'de düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinden de kesitler paylaşılacak.

RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN KANAL D'DE

"Bir Ramazan Akşamı", 19 Şubat'tan itibaren ramazan boyunca her gün saat 18.00'de canlı yayınla Kanal D ekranlarında olacak.

