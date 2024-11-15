Hazım Körmükçü kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Hazım Körmükçü oldu. Canlı yayına konuk olan oyuncu Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kimdir? Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli?
Hazım Körmükçü, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Hazım Körmükçü kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kimdir? Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kimdir? Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?
Hâzım Körmükçü, 30 Ocak 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hâzım Körmükçü'nün torunu, Settar Körmükçü'nün yeğenidir. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hâkimliği ile de bilinir.
Tiyatro oyunları
- Yaşamak... Nazım Gibi (Nâzım Hikmet) Atölye Tiyatrosu (2017)
- Hazımsız Şeyler (Stand-up Komedi) (2014)
- Koca Bir Aşk Çığlığı (Josiane Balasko) Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (2007-2011)
- İlk Göz Ağrısı (Feraizcizade Mehmet Şakir) İstanbul Şehir Tiyatroları (2007)
- Ayşe Opereti (Muhlis Sabahaddin Ezgi) Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu (2006)
- Lüküs Hayat (Cemal Reşit Rey) İstanbul Şehir Tiyatroları
- Nereye Kadar "Good"
- İki Efendinin Uşağı
- Çalıkuşu
- Fareli Köyün Kavalcısı
- Çıkmaz Sokak Çocukları (Lyle Kessler) İstanbul Devlet Tiyatrosu (1992)
- Julius Caesar (William Shakespeare) İstanbul Devlet Tiyatrosu (1984)
- Düşüş (Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir) İstanbul Devlet Tiyatrosu (1984)
- Genç Osman (1983)
Filmografisi
- Ben ve Babam - Vatan (2024)
- Âkif (2021)
- Şeflerin Şefi (2021)
- Kod Adı K.O.Z. (2015)
- Eyyvah Eyvah 3 (2014)
- Taş Mektep (2013)
- Sıcak (2008)
- Sıfır Dediğimde (2007)
- Kardan Adamlar (2006)
- Gece Yarısı Hikâyeleri: Geceden Gelen Yabancı (Kısa film, 2000)
- Abdülhamid Düşerken (2003)
- Güle Güle (2000)
- Eylül Fırtınası (1999)
- Ali Sakın Arkana Bakma (1997)
- Ölümsüz Karanfiller (1995)
- Ölümüne Sevda (1994)
Diziler
- Naser (Yakında)
- Metamorfoz: Kırılma (2023)
- Yalnız Kurt (2022)
- İçimizdeki Ateş (2022)
- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021)
- Kuruluş Osman (2020)
- Afili Aşk (2019)
- Söz (2018-2019)
- Cennet'in Gözyaşları (2017-2018)
- Yeter (2016)
- Filinta (2014-2016)
- Kara Kutu (2015)
- Kiraz Mevsimi (2014)
- Osmanlı'da Derin Devlet (2013)
- Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012)
- Dur Yolcu (2008)
- Gizli Patron (2006)
- Canım Annem (2004)
- Alacakaranlık (2003)
- Vaka-i Zaptiye (2002)
- Cinlerle Periler (2001)
- Dedem, Gofret ve Ben (2001)
- Adada Bir Sonbahar (TV filmi, 2000)
- Deli Divane (1997)
- İntizar (1997)
- Kalbimi Kıra Kıra (1996)
- Mesela Dedik (1996)
- Tutku (1996)
- Mesela Dedik (1990)