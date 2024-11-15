Hazım Körmükçü kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü biyografisi!

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HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Hâzım Körmükçü, 30 Ocak 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hâzım Körmükçü'nün torunu, Settar Körmükçü'nün yeğenidir. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hâkimliği ile de bilinir.

Tiyatro oyunları

Yaşamak... Nazım Gibi (Nâzım Hikmet) Atölye Tiyatrosu (2017)

Hazımsız Şeyler (Stand-up Komedi) (2014)

Koca Bir Aşk Çığlığı (Josiane Balasko) Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (2007-2011)

İlk Göz Ağrısı (Feraizcizade Mehmet Şakir) İstanbul Şehir Tiyatroları (2007)

Ayşe Opereti (Muhlis Sabahaddin Ezgi) Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu (2006)

Lüküs Hayat (Cemal Reşit Rey) İstanbul Şehir Tiyatroları

Nereye Kadar "Good"

İki Efendinin Uşağı

Çalıkuşu

Fareli Köyün Kavalcısı

Çıkmaz Sokak Çocukları (Lyle Kessler) İstanbul Devlet Tiyatrosu (1992)

Julius Caesar (William Shakespeare) İstanbul Devlet Tiyatrosu (1984)

Düşüş (Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir) İstanbul Devlet Tiyatrosu (1984)

Genç Osman (1983)

Filmografisi

Ben ve Babam - Vatan (2024)

Âkif (2021)

Şeflerin Şefi (2021)

Kod Adı K.O.Z. (2015)

Eyyvah Eyvah 3 (2014)

Taş Mektep (2013)

Sıcak (2008)

Sıfır Dediğimde (2007)

Kardan Adamlar (2006)

Gece Yarısı Hikâyeleri: Geceden Gelen Yabancı (Kısa film, 2000)

Abdülhamid Düşerken (2003)

Güle Güle (2000)

Eylül Fırtınası (1999)

Ali Sakın Arkana Bakma (1997)

Ölümsüz Karanfiller (1995)

Ölümüne Sevda (1994)

Diziler