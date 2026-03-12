Hayatı boyunca unutamaz: Kadın gardiyanın dehşeti yaşadığı an

ABD'de bir cezaevinde yaşanan olayda, yemek dağıtımı sırasında bir mahkumun kadın gardiyana doğru hamle yapması kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar cezaevi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HÜCREDEN ELİNİ UZATTI

Görüntülerde, yemek verdiği sırada hücresinde bulunan mahkumun aniden elini uzatarak kadın gardiyanı yakalamaya çalıştığı görülüyor. Beklenmedik hareket karşısında büyük panik yaşayan gardiyan hızla geri çekilerek kendini korumaya çalıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı cezaevindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde mahkumun hücre parmaklıklarından elini uzatarak gardiyana hamle yaptığı, gardiyanın ise hızla uzaklaşarak olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com