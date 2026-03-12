Haberler

Hayatı boyunca unutamaz: Kadın gardiyanın dehşeti yaşadığı an

Hayatı boyunca unutamaz: Kadın gardiyanın dehşeti yaşadığı an
Güncelleme:
ABD'de bir cezaevinde yemek dağıtımı sırasında bir mahkumun kadın gardiyana doğru hamle yapması güvenlik kameralarına yansıdı. Panik yaşayan gardiyan hızla uzaklaşarak kendini korudu.

ABD'de bir cezaevinde yaşanan olayda, yemek dağıtımı sırasında bir mahkumun kadın gardiyana doğru hamle yapması kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar cezaevi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HÜCREDEN ELİNİ UZATTI

Görüntülerde, yemek verdiği sırada hücresinde bulunan mahkumun aniden elini uzatarak kadın gardiyanı yakalamaya çalıştığı görülüyor. Beklenmedik hareket karşısında büyük panik yaşayan gardiyan hızla geri çekilerek kendini korumaya çalıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı cezaevindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde mahkumun hücre parmaklıklarından elini uzatarak gardiyana hamle yaptığı, gardiyanın ise hızla uzaklaşarak olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAdizer:

Yapay zeka videosunu da haber yapmasanız iyiydi??

Haber Yorumlarıvictory8703:

yapay zekayı bize haber diye mi yutturuyorsunuz emek verin biraz emek

Haber YorumlarıBen K:

An itibariyle bizi aptal yerine koyan bu haber sitesiyle ilişiğim kesilmiştir

Haber Yorumlarısuheybasf70@gmail.com:

sizde haber diye yayınladınız bunu ????. yapay zeka olması ayrı komedi

Haber YorumlarıAhmet Yogurtcu:

editor six seveennn :))

