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Hayat Bağım Projesi’nde anne adaylarına güvenli bağlanma eğitimi verildi

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Hayat Bağım Projesi’nde anne adaylarına güvenli bağlanma eğitimi verildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hayat Holding iş birliğindeki Hayat Bağım Projesi kapsamında anne adaylarına “Duyarlı Bakım ve Güvenli Bağlanma” eğitimi verildi. Eğitimde güvenli bağlanmanın çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine etkisi ele alındı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hayat Holding iş birliğinde yürütülen “Hayat Bağım Projesi” kapsamında, anne adaylarına yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Proje kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan anne adaylarına yönelik Psikolojik Danışman Merve ŞAHİN DOĞAN tarafından “Duyarlı Bakım ve Güvenli Bağlanma” konulu eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç BAKİ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzmanı Tuğçe TOY SÜKÜT ile Hayat Holding yetkilileri Hülya Serin TÜNAY ve Ahu İŞCAN BOZKIR katıldı.

Bebeklik döneminde kurulan sağlıklı iletişim ve güvenli bağlanmanın çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimi üzerindeki etkilerinin ele alındığı eğitimde, anne adaylarına duyarlı bakımın önemi hakkında bilgi verildi. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlanan programda, sağlıklı nesillerin yetişmesinde erken dönemde kurulan güvenli ebeveyn-çocuk ilişkisinin önemine dikkat çekildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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