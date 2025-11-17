Haberler

Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Marmaraeğlisi ilçesinde resmi kayıtlarda görünmesine rağmen yıllardır açılmayan Erguvan 10 Sokak nedeniyle vatandaşlar adres, ulaşım ve günlük yaşamda büyük mağduriyet yaşıyor.

  • Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde resmi kayıtlarda yer alan Erguvan 10 Sokak fiziki olarak bulunmuyor.
  • Sokak olmadığı için kargo ve posta teslimatları yapılamıyor ve evlere ulaşım sorun yaşanıyor.
  • Mahalle sakinleri su sıkıntısı ve anız yangını gibi sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, resmi kayıtlarda yer alan ancak fiziki olarak bulunmayan Erguvan 10 Sokak'ın kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, kargo ve posta teslimatlarının yapılamadığını, yol olmadığı için evlerine ulaşımın dahi zaman zaman sorun haline geldiğini ifade etti.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Mahallede yaşayan Emine Öztekin yaptığı açıklamada, "Burası Erguvan 10 Sokak ama sokak yok. Postacı kargo getiriyor ama evimizi bulamıyor. Burası tarla, yazın anız yangını yaşandı, evimizi zor kurtardık. Olan yollar çok kötü. Marmaraereğlisi Belediyesi biraz ilgilensin. Yazlık bölge olduğu için su sıkıntısı yaşıyoruz, iki gündür suyumuz yok. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de bu konuyla ilgilensin. Çok lüzumsuz imar veriyorlar, yol yok. Ben bu evi alsam nasıl eve gireceğim?" dedi.

"BİZİ BULAMADILAR"

Bölgede yaşayan Ersel Öztekin ise, "Adresimiz Erguvan 10 Sokak görünüyor ama ortada sokak yok. Daha önce başvuru yaptık, gelen giden olmadı. Belediyenin imkânı yoksa biz kendi imkânımızla açalım. Ehliyetimizi kaybettik, adres burası göründüğü için postacı bulamadı. Bizi bulamadılar yani" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
