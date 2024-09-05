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Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hava Muhalefeti filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hava Muhalefeti konusu, özeti ve Hava Muhalefeti oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hava Muhalefeti filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hava Muhalefeti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hava Muhalefeti filmini izleyecek olanların merak ettiği Hava Muhalefeti konusu nedir, Hava Muhalefeti oyuncuları kimler ve Hava Muhalefeti özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAVA MUHALEFETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır.

Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir.

İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir.

Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

HAVA MUHALEFETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: MURAT KEPEZ

SENARYO: MURAT KEPEZ, ERAY AKYAMANER, UĞUR GÜVERCİN, AYBERK SAK

YAPIMCI: NECATİ AKPINAR

OYUNCULAR: ALİ SUNAL, DOĞA RUTKAY, EGE KÖKENLİ, BURAK HAKKI, KEREM ATABEYOĞLU, ALİ YOĞURTÇUOĞLU, KEMAL UÇAR, BÜLENT SEYRAN, ÜNAL YETER, KADİR POLATÇI, MEKİN SEZER, MAZLUM ÇİMEN, AZİZ ASLAN, SERKAN ATAR.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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