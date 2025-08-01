HAVA DURUMU KARS: 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Kars'ta yağmur yağacak mı? Kars haftalık ve günlük hava durumu!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kars'ta da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü Kars'ta parçalı bulutlu olacak. Peki, 2 Ağustos Cumartesi günü Kars'ta sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? Kars hava durumu nasıl? Kars'ta yağmur var mı? İşte, detaylar…

KARS'TA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji verilerine göre Kars'ta 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 31 derece, en düşük sıcaklık ise 12 derece olarak öngörülüyor.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava serin seyrederken, öğle saatlerinde sıcaklık artacak.

KARS'TA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Kars hava durumu