HAVA DURUMU ERZURUM: 24 Şubat Erzurum hava durumu nasıl? Erzurum haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Erzurum'da da sıcaklıkların düşmesine sebep oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 24 Şubat Pazartesi günü Erzurum'da hava bulutlu olacak. Peki, 24 Şubat Erzurum'da sıcaklıklar nasıl olacak? İşte, Erzurum için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

ERZURUM'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü Erzurum'da sert soğuklar ve kapalı bir hava hakim olacak. Gün boyunca etkili olması beklenen rüzgâr, hissedilen sıcaklıkları daha da düşürecek. Termometrelerin en düşük -21°C, en yüksek ise -11°C seviyelerinde olması öngörülüyor. Özellikle yüksek nem oranı ve kuvvetli rüzgâr, soğuğun daha keskin hissedilmesine yol açacak. Bu nedenle vatandaşların soğuk havaya karşı önlem almaları ve mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalmamaları tavsiye ediliyor.

ERZURUM'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Erzurum hava durumu