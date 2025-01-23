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Hatıran Yeter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hatıran Yeter filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hatıran Yeter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hatıran Yeter filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hatıran Yeter filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hatıran Yeter konusu, özeti ve Hatıran Yeter oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hatıran Yeter filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hatıran Yeter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hatıran Yeter filmini izleyecek olanların merak ettiği Hatıran Yeter konusu nedir, Hatıran Yeter oyuncuları kimler ve Hatıran Yeter özeti gibi konuları inceliyoruz.

HATIRAN YETER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçarak evlenen Adem ve Zehra'nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha'nın hayatı, kendisi gibi işitme engelli olan Leyla'yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha'nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim'e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir.

HATIRAN YETER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Aytaç Şaşmaz, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Belçim Bilgin, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık ve Deniz Türkali de yer alıyor.

HATIRAN YETER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Mudanya-Tirilye'de gerçekleştirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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