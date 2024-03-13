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Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli?

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Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Didim Belediye Başkan Adayı olan Hatice Gençay hakkında merak edilenler. Gençay'ın yaş bilgisi ve nereli olduğu hakkında detaylar.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Didim Belediye Başkan adayı ise Hatice Gençay. Hatice Gençay kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HATİCE GENÇAY KİMDİR?

Hatice Gençay, 1968 yılında Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı İmirhan köyünde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından, Kafkas Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Hariciye Nazırı Fahrettin Erdoğan'ın torunudur. İşletme Fakültesi mezunu olan Gençay, Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Evli olan Gençay'ın bir çocuğu bulunmaktadır.

1993 yılında Didim'e taşınan Hatice Gençay, burada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Didim Aydın Gündem Yaşam Politika Haberler

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