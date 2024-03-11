Hatice Çevik Yallı kimdir? Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Hatice Çevik Yallı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı ise Hatice Çevik Yallı. Hatice Çevik Yallı kimdir? Hatice Çevik Yallı. nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HATİCE ÇEVİK YALLI KİMDİR?

Hatice Çevik Yallı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayıdır.