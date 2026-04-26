Haberler

Hataylı öğrenciler Avrasya şampiyonu oldu

Hataylı öğrenciler Avrasya şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki M² STEAM Merkezi öğrencileri, 21 ülkeden 650 takımın katıldığı Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası’nda birincilik elde etti.

Hatay’da eğitim alanında yürütülen çalışmalar uluslararası başarıyla taçlandı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren M² STEAM Merkezi öğrencileri, Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası’nda gösterdikleri performansla zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

21 ÜLKEDEN 650 TAKIM ARASINDA ZİRVEYE YÜKSELDİLER

Uluslararası robotik alanında önemli organizasyonlardan biri olan Fibonacci Robot Olimpiyatları’nda 21 ülkeden 650 takım kıyasıya mücadele etti. Hatay ekibi, özellikle Lego Sumo Ortaokul Kategorisi’nde sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Avrasya Şampiyonu oldu. Bu önemli başarıyla birlikte öğrenciler, Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

BAŞARI, EĞİTİMDEKİ DÖNÜŞÜMÜN GÖSTERGESİ OLDU

Elde edilen şampiyonluk, Hatay’da deprem sonrası eğitim alanında yürütülen bilim ve teknoloji odaklı çalışmaların somut bir sonucu olarak değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu başarının şehrin eğitimle yeniden ayağa kalktığının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

BAŞARININ ARKASINDA AZİM VE EMEK VAR

Danışman öğretmen Ali Çolakoğlu rehberliğinde yarışmaya hazırlanan Doğa Yiğit, Gurur Atlık, Mustafa Emre Koçak, Sena Hammutoğulları ve Zeynep Bacanak, disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı elde etti. Öğrencilerin azmi ve ekip ruhu, uluslararası arenada elde edilen bu tarihi başarıda önemli rol oynadı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

