Hatay’da narkotik operasyonları: çok sayıda tutuklama

Hatay’da bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında onlarca şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir haftalık operasyon bilançosunu açıkladı. Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, önemli miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

OPERASYONLARDA ONLARCA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti kapsamında gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 farklı dosyadan 42 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1.250 gram kokain, 2.456 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1.248 gram esrar, 8 adet Captagon, 63 gram sentetik kannabinoid, 62 gram metamfetamin, 1 gram eroin ve 35 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonda ise piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kokain ve sentetik madde hammaddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Öte yandan düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 829 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
