Hatay’da cinayet zanlısı yakalandı
Hatay’da “kasten öldürme” suçundan aranan şahıs, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Hatay’da emniyet güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uzun süredir aranan ve hakkında “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı bulunan Ö.B., Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
DÖRTYOL’DA OPERASYONLA YAKALANDI
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen titiz çalışmalar sonucu yeri tespit edilen şüpheli, Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışması sayesinde gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.
Haber: Hüseyin Zorkun