Haberler

Hatay’da 2 yıldır aranan yağma zanlısı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır firari olan yağma zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Uzun süredir firari olarak aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak adalete teslim edildi.

2 YILDIR ARANIYORDU, OPERASYONLA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, “silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.T., 19 Mart 2024 tarihinden bu yana firari olarak aranıyordu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu yeri tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olduğu belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.K.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davasında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi

Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası

Fenerbahçe'den Salah bombası
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin

Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı