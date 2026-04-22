Hatay Valisi Masatlı, Patrik X. Yuhanna Yazıcı’yı kabul etti

Hatay Valisi Masatlı, Patrik X. Yuhanna Yazıcı’yı kabul etti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede kentin kültürel zenginliği ve toplumsal barış ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Hatay’ın tarih boyunca farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan yapısı ön plana çıkarılırken, kentin sahip olduğu hoşgörü ve birlik ortamı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

HATAY’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ VE BARIŞ İKLİMİ ELE ALINDI

Kabul sırasında Hatay’ın kadim medeniyet mirası, çok kültürlü yapısı ve toplumsal barış geleneği üzerine görüş alışverişi yapıldı. Vali Mustafa Masatlı, kentin farklı inançların bir arada huzur içinde yaşadığı önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu yapının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Görüşmede, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik mesajlar da öne çıktı.

KARŞILIKLI İYİ NİYET VE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Ziyaretin sonunda Patrik X. Yuhanna Yazıcı, gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali Masatlı’ya teşekkür etti. Görüşmenin, Hatay’daki birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesine katkı sunduğu ifade edilirken, taraflar karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulundu.

Haber: Hüseyin Zorkun

