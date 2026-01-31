Haberler

Gören hayrete düşüyor! 4 gözlü kuzu yaşama tutundu
Güncelleme:
Hatay'da çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaşama tutundu. Kuzunun 2 kafası, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu söyleyen Emre Tombul, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

  • Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde bir koyun çift kafalı bir kuzu doğurdu.
  • Kuzunun 2 ağzı ve 4 gözü bulunuyor.
  • Kuzunun ve annesinin sağlık durumu iyi.

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul'un koyunu yavruladı. Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu gördü.

Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi.

KUZUNUN DURUMU İYİ

Emre Tombul, "15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
