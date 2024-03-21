HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Hatay Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET ÖNTÜRK
- İYİ PARTİ: NÜSRET CÖMERT
- MEMLEKET PARTİSİ: HALİL KILIÇ
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: TUĞÇE BABUÇÇU
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: NURİ PARLAK
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: FATİH ŞENGÜL
- ZAFER PARTİSİ: ÖMER ÇAKIR
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: NURAY YENİL
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YUSUF GÜL
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MESUT SAZ
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: LÜTFÜ SAVAŞ
- EMEK PARTİSİ: HALİL İMREK
- HÜR DAVA PARTİSİ: FIRAT GÜLTEKİN
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HÜSEYİN ÖZDEMİR
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: FATİH ÇAĞAN
- MİLLET PARTİSİ: HÜSNÜ AYHAN
- ADALET PARTİSİ: ORHAN DEDE
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: GÖKHAN ZAN
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MURAT ÇELİK
- SAADET PARTİSİ: NECMETTİN ÇALIŞKAN
- VATAN PARTİSİ: EDİB HADİMOĞULLARI
- BAĞIMSIZ: MEHMET KATIRCIOĞLU
- BAĞIMSIZ: MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.