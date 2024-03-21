31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Hatay Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET ÖNTÜRK

İYİ PARTİ: NÜSRET CÖMERT

MEMLEKET PARTİSİ: HALİL KILIÇ

DEMOKRATİK SOL PARTİ: TUĞÇE BABUÇÇU

YENİDEN REFAH PARTİSİ: NURİ PARLAK

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: FATİH ŞENGÜL

ZAFER PARTİSİ: ÖMER ÇAKIR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: NURAY YENİL

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YUSUF GÜL

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MESUT SAZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: LÜTFÜ SAVAŞ

EMEK PARTİSİ: HALİL İMREK

HÜR DAVA PARTİSİ: FIRAT GÜLTEKİN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HÜSEYİN ÖZDEMİR

ADALET BİRLİK PARTİSİ: FATİH ÇAĞAN

MİLLET PARTİSİ: HÜSNÜ AYHAN

ADALET PARTİSİ: ORHAN DEDE

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: GÖKHAN ZAN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MURAT ÇELİK

SAADET PARTİSİ: NECMETTİN ÇALIŞKAN

VATAN PARTİSİ: EDİB HADİMOĞULLARI

BAĞIMSIZ: MEHMET KATIRCIOĞLU

BAĞIMSIZ: MEHMET HAŞMET KOLAĞASI

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.