HAŞİMATO NEDİR? Haşimato hastalığı belirtileri neler? Tedavisi var mı?

Tiroid bezlerinin işlevini engelleyen bir hastalık olan haşimatonun ne olduğu merak ediliyor. Haşimato hastalığının tedavisinin olup olmadığı ve belirtileri de araştırılan konular arasında. Haşimato hastalığı nedir? Haşimato tedavisi nedir?

HAŞİMATO NEDİR?

Haşimato, vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğraması sonucu tiroid bezlerinin işlevini engelleyen bir otoimmün hastalıktır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi genellikle vücuda giren zararlı mikroorganizmalarla savaşır.

Haşimato hastalığı, bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorların tiroid bezine saldırmasıyla karakterizedir ve bu saldırı sonucunda tiroid bezinin normal işlevi bozulur. Bu hastalık genellikle hipotiroidinin (tiroid hormonu eksikliği) başlıca nedenidir ve sıklıkla teşhisi gecikebilir.

HAŞİMATO TANISI NASIL KONULUR, TEDAVİSİ NASIL?

Haşimato hastalığının tanısı genellikle kan testiyle konur. Bu test, TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon), T3 ve T4 hormon seviyelerini ölçer. TSH seviyesinin normalin üzerinde olması durumunda hipotiroidiye işaret edebilir. Hipotiroidinin iki temel nedeni vardır: Haşimato hastalığı ve vücutta iyot eksikliği.

Haşimato hastalığı tanısı konulduğunda, doktor genellikle TSH hormonunu düşürmek için ilaç tedavisi önerir. Haşimato hastalığının tedavisi genellikle basittir, ancak tedavi edilmezse ciddi sonuçlara neden olabilir.

Tedavi edilmeyen Haşimato hastalığı ilerleyebilir ve kişilerde düşük, kısırlık, guatr, yüksek kolesterol, miksödem ve çeşitli ruhsal problemler gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, Haşimato belirtileri gösteren kişilerin bir doktora başvurması ve uygun tedaviye başlaması önemlidir.

HAŞİMATO BELİRTİLERİ

Belirtilen semptomlardan bir veya birkaçını yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora başvurmanız önemlidir:

Sebebi belli olmayan kilo artışları

Depresyon belirtileri

Kabızlık

Kaslarda meydana gelen güçsüzlük

Kadınlarda adet düzensizlikleri

Cilt kuruluğu

Yoğun bir şekilde saç dökülmesi

Sürekli enfeksiyon kapma