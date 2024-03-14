Haşim Ali Arıkan kimdir? CHP Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Haşim Ali Arıkan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Harmancık Belediye Başkan adayı ise Haşim Ali Arıkan. Haşim Ali Arıkan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HAŞİM ALİ ARIKAN KİMDİR?

Haşim Ali Arıkan, 1961 yılında Isparta'nın Senirkent ilçesinde doğmuştur. Babasının memuriyeti nedeniyle ilkokula Kütahya'nın Emet ilçesinde başlamıştır. Eğitim hayatına devam etmek için ise Burdur'un Bucak ilçesi ve Ankara'da bulunan okullarda öğrenim görmüştür. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde Bursa'nın Harmancık ilçesinde özel bir madencilik şirketinde göreve başlamıştır. 1989 yılında Eczacı Melda Arıkan ile evlenmiştir ve bu evlilikten Ziraat Mühendisi olan bir oğlu vardır. H. Ali Arıkan ayrıca İngilizce dilini de bilmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.