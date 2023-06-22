Hasan Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Yeni Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Hasan Yılmaz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Hasan Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Hasan Yılmaz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Hasan Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

HASAN YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Hasan Yılmaz, 1974'te Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken 16.10.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Halen görevine devam ediyor.

Hasan Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.