Hasan Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çardak Belediye Başkan adayı Hasan Sarı kaç yaşında, nereli?
Hasan Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Çardak Belediye Başkan adayı Hasan Sarı kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Çardak Belediye Başkan adayı olan Hasan Sarı hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hasan Sarı'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hasan Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çardak Belediye Başkan adayı Hasan Sarı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HASAN SARI KİMDİR?
Hasan Sarı, Yeniden Refah Partisi Denizli- Çardak Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Çardak Belediye Başkan adayı Hasan Sarı işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.