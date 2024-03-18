Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer, halkın merak ettiği bir isim oldu. Hasan Koçer'in yaşının ve nereli olduğu gibi bilgileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hasan Koçer hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer oldu. Peki, Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
HASAN KOÇER KİMDİR?
- 1963 Yalıhüyük doğumlu olan Hasan Koçer, lise eğitimini Taşkent'te tamamlamıştır.
- 1983 yılında serbest olarak çalışma hayatına başladı.
- 1990 yılından itibaren Yalıhüyük Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü ve Hesap İşeri Müdürlüğü Yaptı.
- 1998-2014 yılları arasında Yalıhüyük Tapu Müdür Vekilliği görevini yürüttü.
- 2014 ve 2019 Yerel Seçimlerinde Yalıhüyük Belediye Başkanı Seçilen Koçer, evli ve üç çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.