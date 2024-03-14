Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli?
Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Germencik Belediye Başkan adayı olan Hasan Işık hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hasan Işık'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HASAN IŞIK KİMDİR?
Hasan Işık, Yeniden Refah Partisi Aydın- Germencik Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık telefoncudur ve aynı zamanda ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.