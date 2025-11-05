Hasan İmamoğlu'na MASAK raporuna giren 4 daire soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

3 SAAT İFADE VERDİLER

'Şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye başlayan Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu emniyetten ayrıldı.

"PARAMIN KAYNAĞI TİCARETTEN ELDE ETTİĞİM GELİRDİR"

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. İfade işlemi sırasında 'Nakit olarak yatırılan toplam 35 milyon 220 bin 151 lira değerindeki paranın kaynağı nedir?' sorusuna yanıt veren Hasan İmamoğlu, 'Ben uzun zamandır inşaat sektöründe faaliyet gösteririm. Bu sebeple kendi birikimim de vardır. Paramın kaynağı ticaretten elde ettiğim gelirdir. Varlık Barışı Yasası kapsamında yatırılan paranın iş ve işlemlerini şirketin muhasebe birimi yürütmüştür. Üzerinden süre geçtiği için de hatırlamam mümkün değildir' ifadelerini kullandı.

"DAİRELERİN EDİNİM SÜRECİNDE HERHANGİ BİR USÜLSÜZLÜK YOKTUR"

'West Side Projesi hakkında bildikleriniz nelerdir?, Rüşvet olarak tarafınıza devredildiği iddia edilen dairelerin ödemelerini nasıl, ne zaman, kime, hangi yolla yaptınız?, Söz konusu ödemelerin kaynağı nedir? Sorusunun sorulması üzerine Hasan İmamoğlu, "Tamamı asılsız ve iftiradır. Ben söz konusu West Side Projesi'nden 4 adet daire satın aldım. Bahse konu daireleri banka hesabımda bulunan dövizi bozdurarak firmaya TL cinsinden göndererek aldım. Banka kayıtları incelendiğinde bu görülecektir. 27 Temmuz 2015 tarihinde Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı firmalar ile sözleşme imzaladık. Bu sözleşmede tespiti yapılan dairelerin tüm vergiler dahil peşin satış fiyatı yazmaktaydı. Bu sözleşmeye istinaden söz konusu daireleri satın aldım. Satın aldığım dairelerin edinim sürecinde herhangi bir usulsüzlük yoktur. 29 Temmuz 2015 tarihinde 4 dairenin sözleşmede yazan satış bedeli olan 1 milyon lirayı Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı hesaba gönderdim. Söz konusu sözleşmenin ve dekontun bir nüshasını avukatlarım aracılığıyla Savcılık makamına sunacağım. Söz konusu yapının ruhsatı 2014 yılında alınmıştır. Ben dairelerin alınması amacıyla 2015 yılında sözleşme imzaladım. Bu vesileyle yukarıda bulunan şahısların beyanlarının da asılsız olduğu açıktır. Ben kimseden rüşvet almadım. Ben kimseden dairelerin parasını elden geri almadım" ifadelerini kullandı.

MASAK RAPORUNUN DOĞRU OLMADIĞINI İDDİAA ETTİ

Mali Suçlar Araştırma Kurulu raporu hakkında savunması sorulan Hasan İmamoğlu, "Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapor doğru değildir. 20 Nisan 2017 tarihinde 300 bin dolar parayı Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı firmaya gönderdim. 23.06.2017 tarihinde ise Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı firmadan tarafıma borcun bir kısmı olan 200 bin dolar iade edildi. Banka kayıtları incelendiğinde bu görülecektir" dedi.

"TORUNUMA DESTEK OLMAK İÇİN ZAMAN ZAMAN PARA GÖNDERİYORDUM"

Selim İmamoğlu'nun Tectum Investment D.O.O. unvanlı firmaya gönderdiği paraların ne amaçla gönderdiğini bilip bilmediği yönündeki soruya da yanıt veren Hasan İmamoğlu, "Torunum Selim İmamoğlu Hırvatistan'da inşaat sektöründe iş yapmak için Tectum Investment D.o.o. unvanlı firmayı kurdu. Ben torunuma destek olabilmek için kendi hesabımdan ve birikimimden torunuma zaman zaman para gönderiyordum. Para gönderme sebebim budur. Paranın kaynağı ise birikimimdir" diye konuştu.