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Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne?

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Cumhuriyet döneminin önemli edebiyatçılarından biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil, öğretmenlik görevi sırasında Nazım Hikmet'in şiirlerini okuduğu gerekçesiyle öğretmenlikten atıldı. Peki, Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne?

Toplumcu-gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil, siyasi eylemlere katıldığı gerekçesiyle Türkiye Komünist Partisi (TKP) davasından 3 yıla mahkum edildi. Cezasını çektikten sonra, üniversite mezunu olmasına rağmen askerlik görevini er olarak ve 27 ay süreyle yaptı. Peki, Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne?

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL NEDEN ÖLDÜ?

Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil, 1983 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bu olay sonrasında bir yıl boyunca bitkisel hayatta kalmıştır. 26 Şubat 1984 tarihinde, evinde hayata gözlerini yumarak aramızdan ayrılmıştır. Cenazesi, Maltepe Camii'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Şairin eşi Azime Korkmazgil'in yazdığı "Bir Oğlum Olacak Adı Temmuz" şiirinde adı geçen Temmuz Korkmazgil isimli bir oğlu olduğu bilinmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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