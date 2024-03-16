Hasan Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Araban Belediye Başkan adayı Hasan Doğru kaç yaşında, nereli?
Hasan Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan adayı Hasan Doğru kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Araban Belediye Başkan adayı olan Hasan Doğru hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hasan Doğru'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hasan Doğru kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Araban Belediye Başkan adayı Hasan Doğru kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HASAN DOĞRU KİMDİR?
Hasan Doğru, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Araban Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Araban Belediye Başkan adayı Hasan Doğru elektrik mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.