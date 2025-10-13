Sosyal medyada her geçen gün daha fazla duyduğunuz bir isim: HTalks. Kimi zaman bir futbol yorumuyla gündeme geliyor, kimi zaman Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarına dair sivri dilli analizleriyle. Onun adı Hasan Arda Kaşıkçı. Peki, Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? Hasan Arda Kaşıkçı kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi? Hasan Arda Kaşıkçının özel hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar hbaerimizde!

HASAN ARDA KAŞIKÇI KİMDİR?

Hasan Arda Kaşıkçı, sosyal medya platformlarında "HTalks" adıyla tanınan bir yayıncı, yorumcu ve içerik üreticisidir. Spor, gündem, ekonomi ve toplumsal meseleler üzerine yorumlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

HASAN ARDA KAŞIKÇI KAÇ YAŞINDA?

Resmî olmayan kaynaklara göre 1993 doğumludur, bu durumda 2025 yılında 32 yaşındadır. Bazı kaynaklarda "1 Temmuz 1993" doğum tarihi verilmektedir.

HASAN ARDA KAŞIKÇI NERELİ?

Bazı kaynaklarda İzmir doğumlu olduğu ve İzmir'de eğitim gördüğü aktarılıyor. Bazı haberlerde ise aslen Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kayıtlı olduğu ifade ediliyor. Güncel ikametgahı Ankara olarak geçmektedir.

HASAN ARDA KAŞIKÇI KİMİNLE EVLENDİ Mİ?

Medyada çıkan haberlere göre, Yağmur (Aksoy / Polat) adlı kişi ile 20 Temmuz 2025 tarihinde gizli bir törenle evlendiği iddia edilmektedir. Çiftin düğününde spor ve yayın dünyasından birçok tanıdık isim yer aldı. Ancak, bu evlilikle ilgili bilgiler resmi kaynaklarda kesin şekilde doğrulanmamıştır.

HASAN ARDA KAŞIKÇI HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNUDUR?

Lise eğitimi: İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi, 2007–2011 yılları arasında tamamlamış olduğu aktarılmaktadır.

Üniversite eğitimi: Technische Universität Wien (Viyana Teknik Üniversitesi), Endüstri Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun olduğu bilgisi çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.

HASAN ARDA KAŞIKÇI HANGİ PLATFORMDA YAYIN YAPIYOR?

Ana yayın platformu olarak YouTube kullanmaktadır; "HTalks" adlı kanalında içerikler üretmektedir.

Geçmişte Twitch üzerinde yayın yaptığına dair kaynaklar da bulunuyor.