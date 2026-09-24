Harun Köybaşı'nın yarasayla şovu kötü bitti! Bir anda elini ısırdı

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Hayvanlarla yakın temas kurduğu içerikleriyle bilinen Harun Köybaşı, bu kez bir yarasayla çektiği görüntülerle dikkat çekti. Köybaşı, internette yayılan “taklacı güvercin” akımını yarasayla denemek isterken beklemediği bir durumla karşılaştı.

YARASA BİR ANDA ISIRDI

Görüntülerde Köybaşı'nın elinde tuttuğu yarasayı havaya kaldırdığı görülüyor. Ancak kısa süre sonra yarasa Köybaşı'nı ısırıyor. Isırılma anı da kameraya yansıyor.

GÖRÜNTÜLERİN NEREDE ÇEKİLDİĞİ NET DEĞİL

Videonun çekildiği yer kesin olarak bilinmiyor. Görüntülerde bulunan bir motosikletin plakası nedeniyle olayın Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor. Köybaşı'nın daha önce Endonezya'daki yarasa mağaralarını ziyaret ettiği bilinse de söz konusu videonun kesin çekim yeri doğrulanmış değil.

YARASA ISIRIĞINDA KUDUZ RİSKİ

Yarasayla doğrudan temas sağlık açısından da risk taşıyabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, yarasa ısırığı veya tırmalamasını kuduz açısından yüksek riskli temas kapsamında değerlendiriyor. Ancak Köybaşı'nın görüntülerdeki yarasadan herhangi bir hastalık kaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.