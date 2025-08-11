Hangisi, Gaziantep'teki bir müzede sergilenmektedir?

Güncelleme:
''Hangisi, Gaziantep'teki bir müzede sergilenmektedir?'' sorusu büyük merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1165. bölümünde sorulan bu sorunun cevabı araştırılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok kişi, Hangisi, Gaziantep'teki bir müzede sergilenmektedir?' sorusunun cevabını aratıyor. Peki, Hangisi, Gaziantep'teki bir müzede sergilenmektedir? İşte cevabı...

HANGİSİ, GAZİANTEP'TEKİ BİR MÜZEDE SERGİLENMEKTEDİR?

A) 'Çingene Kızı' mozaiği

B) İskender Lahdi

C) Kaplumbağa Terbiyecisi

D) Kaşıkçı elması

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır. Gaziantep'teki "Çingene Kızı" mozaiğinin sergilendiği müze, Zeugma Mozaik Müzesidir.

