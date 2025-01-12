Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Erzurum'dadır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ ERZURUM'DADIR?

A: Zeugma Antik Kenti

B: Nemrut Dağı

C: Tortum Şelalesi

D: Damlataş Mağarası

Cevap: C