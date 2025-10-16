Hangi ünlüler Fatih Ürek'in yanına hastaneye gitti? Demet Akalın hastaneye gitti mi?

Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'e, sanat dünyasından destek yağıyor. Ünlü isimler, hastaneye koşarak hem dostlarını yalnız bırakmadı hem de doktorlardan bilgi aldı. Son dönemde barıştığı Demet Akalın da apar topar hastaneye gelen ilk isimlerden biri oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜLER FATİH ÜREK'İN YANINA HASTAHANEYE GİTTİ?

Fatih Ürek'in geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı haberini alan sanat dünyasından birçok isim, onu yalnız bırakmadı. İlk gelen isimlerden biri, kısa süre önce aralarındaki buzları erittiği yakın arkadaşı Demet Akalın oldu. Akalın, apar topar hastaneye giderek basına yaptığı açıklamada Ürek'in durumunu yakından takip ettiğini belirtti ve "İyi olacak inşallah" sözleriyle umutlu konuştu.

Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı. Doktorlardan bilgi alan Erbil, Fatih Ürek'in kalbinin düzeldiğini ancak beyin fonksiyonlarıyla ilgili endişelerin devam ettiğini ifade etti.

Bir diğer yakın dostu olan Seda Sayan da hastaneye giderek hem sanatçının ailesiyle görüştü hem de tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. Sayan'ın, Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

FATİH ÜREK'E NE OLDU?

Fatih Ürek, dün öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi sonrası bilincini kaybeden sanatçıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaklaşık 20 dakika süren bu müdahale sonucunda yeniden hayata döndürüldü. Ardından hızla hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakıma alındı ve tedavisine burada devam edildi.

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddi olmakla birlikte, doktorlar tedaviyi yakından takip ediyor. Hastaneden yapılan son açıklamalara göre, kalp krizi sonrası kalple ilgili herhangi bir sorun kalmadı. Ancak en büyük endişe, kalp krizi sırasında beynin ne kadar süre oksijensiz kaldığı konusunda.

Bu nedenle Ürek, tedbir amaçlı olarak uyutuluyor. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu'nun açıklamasına göre, hastanın organ fonksiyonları ve oksijen seviyesi düzenli olarak izleniyor. Beyin fonksiyonlarının durumu, uyandırılmasının ardından daha net olarak değerlendirilecek.

Yakın çevresi ve doktorları, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesini umut ediyor. Ancak şu aşamada kesin bir değerlendirme için beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.