Hangi surede iki besmele vardır? Sorusu, Kuran'ın bazı surelerinde, sadece bir değil, iki "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesi bulunması nedeniyle Müslümanlar tarafından zaman zaman merak ediliyor ve internet üzerinde araştırma konusu oluyor. Peki, Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir?

HANGİ SUREDE İKİ BESMELE VARDIR?

Neml Suresi, Kur'an'ın 27. suresidir ve toplamda 93 ayetten oluşur. Bu sure, "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesiyle başlayan tek suredir. Bu özellik, surenin önemini ve vurgusunu artırır. Buna göre Neml Suresi'nde iki besmele vardır.Neml Suresi, İslam inancına göre, peygamberlerden biri olan Süleyman'ın hikayesini ve mucizelerini anlatır. Ayrıca, insanlara Allah'ın birliğini ve kudretini hatırlatırken, doğru yolu bulmaları için rehberlik eder.